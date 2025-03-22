РФ знищує Куп’янськ, ризики наступу на півночі Харківщини: огляд фронту

Окупанти створюють низку «малих плацдармів» на правому березі Осколу, проте об’єднати їх не можуть через протидію Сил оборони. Ворог «стирає» вже друге місто на Харківщині – Куп’янськ. Президент Володимир Зеленський і начальник ХОВА Олег Синєгубов заговорили про можливе посилення наступів на півночі Харківщини. Активізувалися бої в районі Вовчанська. У Бєлгородській області паніка через нібито прорив кордону. Про головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Протягом тижня на Харківщині тривали бої поблизу Куп’янська, Дворічної та в напрямку на Борову. За даними зведень Генштабу ЗСУ, ворог активізувався на Вовчанському напрямку: в один із днів тут зафіксували десяток боїв, чого не було протягом тривалого часу. Військові аналітики інформували про успіхи як Сил оборони, так і окупантів. За повідомленнями Інституту вивчення війни, СОУ повернули частину втрачених раніше територій на сході від Борової. Водночас проєкт DeepState повідомляв про просування армії РФ в районі Красного Першого на півночі від Дворічної. Відповідно, утворився ще один плацдарм окупантів – між тими, що вже існували поблизу Новомлинська та села Тополі.

ТАКТИКА «МАЛИХ ПЛАЦДАРМІВ»: СОУ НЕ ДАЮТЬ ВОРОГУ ДОСЯГНУТИ ЦІЛІ

За даними DeepState, зараз російська піхота на Куп’янщині намагається закріпитися на висотах на схід від села Красне Перше. Це сталося після витіснення СОУ противника з Фиголівки. Оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець відзначив, що росіяни використовують тактику «дрібних штурмових груп», що діють одночасно на порівняно широкому фронті. Мета – створити низку дрібних плацдармів та об’єднати їх згодом у великий. Якщо це вдасться, то суттєво ускладнить роботу оборонців. Проте поки що всі успіхи обмежуються саме дрібними плацдармами, де групи ворога методично знищуються ЗСУ.

Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес»

Якщо казати про Дворічну, то ситуація надзвичайно складна, противник намагається розширяти плацдарм, нарощувати свої зусилля. Саме на правому березі ведуться складні активні бої, які направлені на одне: блокувати ворога максимально, не дати можливості йому розширювати плацдарм. І на перспективу, звісно, розглядається можливість після блокування противника вибиття його з тих районів, які для нас є найбільш пріоритетними.

РОСІЯНИ «СТИРАЮТЬ» УЖЕ ДРУГЕ МІСТО НА ХАРКІВЩИНІ

Плацдарм на правому березі Осколу загарбникам очевидно потрібний для захоплення або оточення Куп’янська. Про це неодноразово попереджали як українські, так і міжнародні аналітики. Від досягнення цієї мети росіяни далекі. Тож застосовують до міста, яке їм не дається, ту ж тактику, яку в Україні вже бачили неодноразово – у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі та інших населених пунктах, які за термінологією ворога «освободили», а насправді знищили вщент. Куп’янськ наразі став другим містом на Харківщині, яке росіяни «стирають» нищівними обстрілами. Першим був Вовчанськ. Його окупанти перетворили на суцільні руїни, але захопити не змогли. На цьому тижні тактика «освобождения» Куп’янська проявилася повною мірою. У хід пішли масовані бомбардування.

Андрій Канашевич, начальник Куп’янської РВА

Це була одна з наймасованіших атак за останній час. Понад 30 КАБів прилетіло по Куп’янську та прилеглих територіях. Є суттєві руйнування приватного житла, є руйнування, на жаль, об’єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого наразі у 12 населених пунктах Куп’янської й Кіндрашівської громад відсутнє світло. Наразі проводяться роботи щодо відновлення, щодо оцінки масштабу наслідків обстрілу КАБами. У нас, на жаль, є дві загиблі людини: учора загинув чоловік 1972 року народження, сьогодні вранці з-під завалів власного приватного будинку деблокували тіло жінки 1939 року народження. Чотири людини поранені внаслідок усіх обстрілів, які відбувалися вчора. Тому що не тільки КАБи, а вчора прилітали й FPV-дрони, і артилерія працювала по місту Куп’янськ.

Андрій Беседін, начальник Куп’янської МВА

Ми бачимо перемовини, ми бачимо заяви про певні домовленості і ми бачимо, що відбувається. Я зараз кажу про Росію, про Путіна. Він каже, що готовий до перемир’я, він каже, що готовий припинити обстріли, в тому числі критичної інфраструктури. І цим самим завдає терористичних актів, знищуючи, фактично, пів міста.

Загалом із початку березня, за даними Беседіна, в Куп’янську зафіксували понад 3 тисячі обстрілів. Тільки КАБів нарахували 56, а FPV та «Молнии» літають постійно, атакуючи цивільні автівки, «швидкі» та спецтехніку. На цьому тижні від такої атаки загинула співробітниця КП «Комунальник», 46-річна Наталія Григорова. У МВА наголошують: єдине, що може врятувати життя в таких умовах, – це евакуація. Але навіть закликаючи людей евакуюватися, продовжують відновлювати те, що ще можна відновити.

Андрій Канашевич, начальник Куп’янської РВА

Вдалося у декількох населених пунктах відновити електрозабезпечення. І ці роботи продовжуються, я думаю, що найближчим часом, але все одно на це буде потрібно декілька днів, електрозабезпечення буде відновлено і всі населені пункти будуть зі світом. Звичайно, якщо не буде знов повторних ударів і не буде атак по критичній інфраструктурі, як зараз. Буквально дві хвилини тому, знову надходять повідомлення про те, що ворог застосовував авіацію і пуски здійснював КАБів у напрямку міста Куп’янськ.

МОЖУТЬ ЗНОВУ ПІТИ «НА ХАРКІВ»?

На тлі відступу Сил оборони з російської Суджі керівництво країни та Харківської області на цьому тижні зробило низку тривожних заяв про подальші плани ворога.

Володимир Зеленський, президент України

Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на Запорізькому, на сході продовжити, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це робити. Для чого? Для того, щоби максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде пробувати це робити у найближчі місяці. Так воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти вперед, максимально зайти на нашу територію.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Коли почалася Курська операція, звичайно, вона на себе відтягнула всі ці намагання ворога. Тобто інтенсивність атак ворога значно зменшилась. Чітко розуміємо, що ворог накопичив там сили по півночі нашої території. Я скажу так, ми маємо бути готовими, що частину з них ворог скерує нам на північ, в тому числі. Можливо, і на Куп’янський напрямок, а, можливо, і на Ізюмський. Ми чітко розуміємо, що він не позбавився ідей захопити наші території. І, звичайно, що він, скоріше за все, буде застосовувати додаткові сили на противагу позиціям наших військових.

На тлі цих заяв протягом тижня Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію боїв у районі Вовчанська. Так, 19 березня у зведенні за добу ГШ дав інформацію про десять атак ворога на цьому напрямку.

«Дніпро», військовий 57-ї ОМБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка

Лінія фронту дійсно проходить по самому місту Вовчанськ. Місто, на жаль, майже повністю зруйновано. Воно собою являє уламки будівель, обладнані позиції, тобто бої йдуть за окремі укріпрайони та точки. Ми намагаємось відбивати штурмові дії противника. Противник намагається захопити адмінбудівлі, дорожні розв’язки, навіть підземні комунікації, які можна використовувати як опорні пункти.

Проте поки що ні про який «наступ на Харків» не йдеться. «Ситуація без змін», – висловився з цього приводу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

НЕСПОКІЙНО НА БЄЛГОРОДЩИНІ

Поки ж в Україні обговорювали, куди наступатимуть росіяни, у самій Росії панікували через прорив ЗСУ на Бєлгородщину. Відповідні повідомлення у ворожих телеграм-каналах з’явилися в середині тижня. Йшлося про події поблизу селища Красная Яруга, що неподалік кордону на схід від Сумської області та на північ від Харківської. Росіяни оголосили про евакуацію населення з Краснояружського району. Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що на дорогах, що йдуть до кордону з районом, чергують даївці, аби не допустити в’їзду туди людей. Станом на 21 березня він наголошував, що ситуація залишається надзвичайно складною та повернути місцевих додому неможливо. Що відбувається, прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, росіяни підтягнули до кордону в Бєлгородській області війська, тому Сили оборони нівелюють загрози для території України.