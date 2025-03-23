Де ЗС РФ намагалися просунутися на Харківщині – інформація Генштабу
У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 23 березня – дані про бої на Куп’янському напрямку на Харківщині, на півночі регіону ворог не наступав.
“На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками”, – повідомили в Генштабі.
Загалом на фронті в Україні з початку доби зафіксували 74 бойові зіткнення. Найактивніший напрямок – Покровський, на який припало трохи менше половини всіх атак ворога (35). Від обстрілів, виходячи з даних Генштабу, зараз найсильніше страждає прикордоння Сумської області. Сили оборони продовжують вести бої на території противника, в Курській області – там було дев’ять атак ЗС РФ, з яких ще п’ять тривають.
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Раніше Третій армійський корпус ЗСУ (колишня Третя штурмова бригада) повідомив про звільнення села Надія в Луганській області. Воно знаходиться біля адмінкордону з Харківщиною на Борівському напрямку.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 16:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 23 березня – дані про бої на Куп’янському напрямку на Харківщині, на півночі регіону ворог не наступав".