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Де ЗС РФ намагалися просунутися на Харківщині – інформація Генштабу

Фронт 16:32   23.03.2025
Оксана Горун
Де ЗС РФ намагалися просунутися на Харківщині – інформація Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 23 березня – дані про бої на Куп’янському напрямку на Харківщині, на півночі регіону ворог не наступав.

“На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками”, – повідомили в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні з початку доби зафіксували 74 бойові зіткнення. Найактивніший напрямок – Покровський, на який припало трохи менше половини всіх атак ворога (35). Від обстрілів, виходячи з даних Генштабу, зараз найсильніше страждає прикордоння Сумської області. Сили оборони продовжують вести бої на території противника, в Курській області – там було дев’ять атак ЗС РФ, з яких ще п’ять тривають.

Читайте також: Ворог просунувся в прикордонні на Харківщині — DeepState

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ (колишня Третя штурмова бригада) повідомив про звільнення села Надія в Луганській області. Воно знаходиться біля адмінкордону з Харківщиною на Борівському напрямку.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Де ЗС РФ намагалися просунутися на Харківщині – інформація Генштабу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 16:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 23 березня – дані про бої на Куп’янському напрямку на Харківщині, на півночі регіону ворог не наступав".