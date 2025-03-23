Де ЗС РФ намагалися просунутися на Харківщині – інформація Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 23 березня – дані про бої на Куп’янському напрямку на Харківщині, на півночі регіону ворог не наступав.

“На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками”, – повідомили в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні з початку доби зафіксували 74 бойові зіткнення. Найактивніший напрямок – Покровський, на який припало трохи менше половини всіх атак ворога (35). Від обстрілів, виходячи з даних Генштабу, зараз найсильніше страждає прикордоння Сумської області. Сили оборони продовжують вести бої на території противника, в Курській області – там було дев’ять атак ЗС РФ, з яких ще п’ять тривають.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ (колишня Третя штурмова бригада) повідомив про звільнення села Надія в Луганській області. Воно знаходиться біля адмінкордону з Харківщиною на Борівському напрямку.