ЗСУ звільнили село на Борівському напрямку – офіційно (відео)
Третій армійський корпус ЗСУ заявив про звільнення села Надія на Луганщині – біля адмінкордону з Харківщиною.
“Офіційно! Населений пункт Надія на Луганщині — звільнено! Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри“, — проінформували в телеграм-каналі корпусу.
Село, про яке йдеться, знаходиться на Борівському напрямку – поряд з адмінкордоном Харківської та Луганської областей. Раніше про те, що Надія перейшла під контроль ЗСУ, повідомляв Інститут вивчення війни, щоправда, аналітики цитували інформацію російських джерел, не маючи ще візуальних підтверджень. Також є інформація про просування Сил оборони в районі Зеленого Гаю.
“Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» мотострілецьких полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф”, – зазначив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
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Операція зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин, випливає із повідомлення корпусу.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 15:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третій армійський корпус ЗСУ заявив про звільнення села Надія на Луганщині – біля адмінкордону з Харківщиною".