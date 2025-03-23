ЗСУ звільнили село на Борівському напрямку – офіційно (відео)

Третій армійський корпус ЗСУ заявив про звільнення села Надія на Луганщині – біля адмінкордону з Харківщиною.

“Офіційно! Населений пункт Надія на Луганщині — звільнено! Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри“, — проінформували в телеграм-каналі корпусу.

Село, про яке йдеться, знаходиться на Борівському напрямку – поряд з адмінкордоном Харківської та Луганської областей. Раніше про те, що Надія перейшла під контроль ЗСУ, повідомляв Інститут вивчення війни, щоправда, аналітики цитували інформацію російських джерел, не маючи ще візуальних підтверджень. Також є інформація про просування Сил оборони в районі Зеленого Гаю.

“Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» мотострілецьких полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф”, – зазначив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

Операція зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин, випливає із повідомлення корпусу.