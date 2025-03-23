ВСУ освободили село на Боровском направлении — официально (видео)

Третий армейский корпус ВСУ заявил об освобождении села Надия в Луганской области — у админграницы с Харьковщиной.

«Официально! Населенный пункт Надия в Луганской области — освобожден! Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия. Общий объем освобожденных от врага территорий – три квадратных километра», — проинформировали в Telegram-канале корпуса.

Село, о котором идет речь, находится на Боровском направлении — рядом с админграницей Харьковской и Луганской областей. Ранее о том, что Надия перешла под контроль ВСУ, сообщал Институт изучения войны, правда аналитики цитировали информацию российских источников, не имея еще визуальных подтверждений. Также есть информация о продвижении Сил обороны в районе Зеленого Гая.

«Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в «ноль» мотострелковых полков – 752-го и 254-го 20-й армии рф», — отметил командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий.

Операция по освобождению населенного пункта длилась 30 часов, следует из сообщения корпуса.