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Втрати РФ у 2025 вже перевищили 2022-й: чи це так, оцінив Жорін по Харківщині

Україна 18:59   23.03.2025
Оксана Горун
Втрати РФ у 2025 вже перевищили 2022-й: чи це так, оцінив Жорін по Харківщині Скриншот

Дані про втрати ворога, які за три місяці 2025-го перевищили цілий 2022 рік, схожі на правду. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник комбрига 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Свої висновки він ґрунтує на подіях на фронті в Харківській області, де воює бригада (зараз уже Третій армійський корпус).

Пишуть, що росіяни за 3 місяці 2025 року вбили більше своїх людей, ніж за весь 2022 рік. Не знаю, наскільки точні прям цифри, але оце співвідношення, навіть по власним відчуттям, дуже схоже на правду. Ці місяці русаки влаштували нескінченний конвеєр. Зокрема, на нашому Харківському напрямку за добу було по 20-25 штурмів. В ході яких майже всі штурмовики зі сторони рф гинули або отримували поранення. Тобто самі виснажили свої підрозділи в мʼясних атаках, які на нашій ділянці відповідальності ще й абсолютно не приносили їм результату”, – написав Жорін у своєму телеграм-каналі.

Інформація про надзвичайні втрати ворога ґрунтується на даних Генштабу ЗСУ. Так, за весь перший рік повномасштабного вторгнення, 2022-й, армія окупантів втратила вбитими та пораненими 106 720 осіб (такими були дані ГШ на 1 січня 2023-го).

Водночас за три місяці 2025-го (з 1 січня до 23 березня) втрати ЗС РФ вже склали 112 680.

“Останнім же часом інтенсивність наступальних дій ворога значно знизилась. Зараз не вивозять такої динаміки. При цьому, ми навіть змогли контратакувати та отримати більш вигідне тактичне положення“, – підсумував Жорін.

Читайте також: Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про втрати ворога, які за три місяці 2025-го перевищили цілий 2022 рік, схожі на правду. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник комбрига 3-ї ОШБр Максим Жорін".