Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW

Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), також вони передали деякі заяви росіян.

Ситуація на півночі Харківської області залишається незмінною – атаки РФ не увінчалися успіхом, ЗСУ відбили всі штурми в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку є деякі зміни, про які заявили самі окупанти. За їхніми даними, Синьківка стала спірною “сірою зоною”.

“22 та 23 березня російські війська вели наступальні дії на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

А ось заяви РФ про їхнє нібито просування в районі Богуславки аналітики підтвердити так і не змогли – інформація виявилася фейковою.

“22 і 23 березня російські війська вели наступальні операції на північний схід від Борової в районі Загризового”, – додали в ISW.

Крім того, аналітики підтвердили і деокупацію села Надія в Луганській області – населений пункт знаходиться біля адмінкордону з Харківщиною.

Нагадаємо, напередодні про деокупацію Надії повідомили у Третьому армійському корпусі ЗСУ. Операція зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин, випливає із повідомлення корпусу. Раніше про те, що Надія перейшла під контроль ЗСУ, повідомляв Інститут вивчення війни, щоправда, аналітики цитували інформацію російських джерел, не маючи ще візуальних підтверджень.