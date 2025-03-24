Live
  • Пн 24.03.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.53
  • EUR 44.98

Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW

Україна 07:34   24.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW

Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), також вони передали деякі заяви росіян.

Ситуація на півночі Харківської області залишається незмінною – атаки РФ не увінчалися успіхом, ЗСУ відбили всі штурми в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку є деякі зміни, про які заявили самі окупанти. За їхніми даними, Синьківка стала спірною “сірою зоною”.

“22 та 23 березня російські війська вели наступальні дії на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

А ось заяви РФ про їхнє нібито просування в районі Богуславки аналітики підтвердити так і не змогли – інформація виявилася фейковою.

“22 і 23 березня російські війська вели наступальні операції на північний схід від Борової в районі Загризового”, – додали в ISW.

Крім того, аналітики підтвердили і деокупацію села Надія в Луганській області – населений пункт знаходиться біля адмінкордону з Харківщиною.

Нагадаємо, напередодні про деокупацію Надії повідомили у Третьому армійському корпусі ЗСУ. Операція зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин, випливає із повідомлення корпусу. Раніше про те, що Надія перейшла під контроль ЗСУ, повідомляв Інститут вивчення війни, щоправда, аналітики цитували інформацію російських джерел, не маючи ще візуальних підтверджень.

Читайте також: Втрати РФ у 2025 вже перевищили 2022-й: чи так це, оцінив Жорін Харківщиною

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу
Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу
24.03.2025, 08:11
Копи знайшли трьох “героїв соцмереж” у Харкові
Копи знайшли трьох “героїв соцмереж” у Харкові
23.03.2025, 10:05
ДСНС: за добу загасили майже сотню пожеж, постраждала 25-річна вагітна
ДСНС: за добу загасили майже сотню пожеж, постраждала 25-річна вагітна
24.03.2025, 07:56
Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW
Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW
24.03.2025, 07:34
Новини Харкова – головне 24 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 24 березня: як минула ніч
24.03.2025, 08:15

Новини за темою:

08:12
Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW
07:34
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках
07:32
Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW
07:47
Чи є просування на Куп’янщині, про яке заявляє РФ, – розповіли в ISW
07:31
Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW

Ви читали новину: «Росіяни заявили, що Синьківка стала «сірою зоною» – подробиці від ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), також вони передали деякі заяви росіян.".