Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков
Фото: ХОВА
Школьникам Харьковщины передадут более 4800 хромбуков, сообщила ХОВА.
Гаджеты получат от Finn Church Aid (FCA) при финансовой поддержке Education Cannot Wait
Всего на нужды Харьковской области передали 4853 хромбука, из которых 3108 для льготных категорий.
Гаджеты распределили между 39 громадами Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского, Берестинского и Лозовского районов.
Читайте также: Машовец: «Купянская наступательная операция» проваливается, что будет дальше
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гаджет, техника, харьковщина, хова, хромбук, школьник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 19:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьникам Харьковщины передадут более 4800 хромбуков, сообщила ХОВА.".