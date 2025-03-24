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Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков

Общество 19:36   24.03.2025
Оксана Якушко
Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков Фото: ХОВА

Школьникам Харьковщины передадут более 4800 хромбуков, сообщила ХОВА.

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Всего на нужды Харьковской области передали 4853 хромбука, из которых 3108 для льготных категорий.

Гаджеты распределили между 39 громадами Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского, Берестинского и Лозовского районов.

Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьникам Харьковщины передадут более 4800 хромбуков, сообщила ХОВА.".