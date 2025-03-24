Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков

Школьникам Харьковщины передадут более 4800 хромбуков, сообщила ХОВА.

Гаджеты получат от Finn Church Aid (FCA) при финансовой поддержке Education Cannot Wait

Всего на нужды Харьковской области передали 4853 хромбука, из которых 3108 для льготных категорий.

Гаджеты распределили между 39 громадами Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского, Берестинского и Лозовского районов.