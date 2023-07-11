Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
Учням шкіл Балаклійської громади Ізюмського району передали 536 гаджетів для дистанційного навчання – 290 планшетів та 246 хромбуків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ці девайси наші діти отримали від Представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ. Усього Ізюмська РВА уже отримала 1463 девайси (838 планшетів та 625 хромбуків). Найближчим часом ще близько 100 гаджетів мають отримати школярі Борівської громади», – розповів Синєгубов.
Безпека дітей та створення їм умов для повноцінної освіти навіть під час воєнного стану були і залишаються для нас пріоритетними задачами, наголосив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учням шкіл Балаклійської громади Ізюмського району передали 536 гаджетів для дистанційного навчання – 290 планшетів та 246 хромбуків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".