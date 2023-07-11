Более 500 гаджетов передали школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ
Ученикам школ Балаклейской громады Изюмского района передали 536 гаджетов для дистанционного обучения — 290 планшетов и 246 хромбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Эти девайсы наши дети получили от Представительства Детского фонда ЮНИСЕФ. Всего Изюмский РВА уже принял 1463 девайса (838 планшетов и 625 хромбуков). В ближайшее время еще около 100 гаджетов должны получить школьники Боровской громады», – рассказал Синегубов.
Безопасность детей и создание им условий для полноценного образования даже во время военного положения были и остаются для нас приоритетными задачами.
Читайте также: Более 600 планшетов и ноутбуков привезли школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более 500 гаджетов передали школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученикам школ Балаклейской громады Изюмского района передали 536 гаджетов для дистанционного обучения — 290 планшетов и 246 хромбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".