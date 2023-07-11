Более 500 гаджетов передали школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ

Ученикам школ Балаклейской громады Изюмского района передали 536 гаджетов для дистанционного обучения — 290 планшетов и 246 хромбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Эти девайсы наши дети получили от Представительства Детского фонда ЮНИСЕФ. Всего Изюмский РВА уже принял 1463 девайса (838 планшетов и 625 хромбуков). В ближайшее время еще около 100 гаджетов должны получить школьники Боровской громады», – рассказал Синегубов.

Безопасность детей и создание им условий для полноценного образования даже во время военного положения были и остаются для нас приоритетными задачами.

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