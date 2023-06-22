Более 600 планшетов и ноутбуков привезли школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ
Начальник ХОВА Олег Синегубов передал ученикам Изюма и Савинской поселковой громады 641 аксессуар для обучения от от ЮНИСЕФ: это ноутбуки и планшеты.
Техника для обучения поступила в Харьковскую область от ЮНИСЕФ. Учащиеся Савинской поселковой громады получили 536 гаджетов, дети Изюма – 105.
«Это улучшит учебный процесс как для детей и их родителей, так и для учителей. Кроме этого, обсудили с местными властями актуальные вопросы восстановления разрушенных учебных заведений, строительство новых укрытий, восстановление жилищной, медицинской и социальной инфраструктуры Изюма», — отметил Олег Синегубов.
На нужды учебных заведений Изюмского района ЮНИСЕФ сегодня передали сертификат на получение 97 «рекреационных (спортивных)» наборов, 55 наборов «раннего развития» и 17 наборов «школа в коробке». Их распределят между 8 громадами района.
Всего школьникам области уже передали около 3500 планшетов и ноутбуков, еще планируют – 2500. Также снабдили девайсами почти 7800 педагогов области.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов передал ученикам Изюма и Савинской поселковой громады 641 аксессуар для обучения: это ноутбуки и планшеты.".