Более 600 планшетов и ноутбуков привезли школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов передал ученикам Изюма и Савинской поселковой громады 641 аксессуар для обучения от от ЮНИСЕФ: это ноутбуки и планшеты.

Техника для обучения поступила в Харьковскую область от ЮНИСЕФ. Учащиеся Савинской поселковой громады получили 536 гаджетов, дети Изюма – 105.



«Это улучшит учебный процесс как для детей и их родителей, так и для учителей. Кроме этого, обсудили с местными властями актуальные вопросы восстановления разрушенных учебных заведений, строительство новых укрытий, восстановление жилищной, медицинской и социальной инфраструктуры Изюма», — отметил Олег Синегубов.

На нужды учебных заведений Изюмского района ЮНИСЕФ сегодня передали сертификат на получение 97 «рекреационных (спортивных)» наборов, 55 наборов «раннего развития» и 17 наборов «школа в коробке». Их распределят между 8 громадами района.

Всего школьникам области уже передали около 3500 планшетов и ноутбуков, еще планируют – 2500. Также снабдили девайсами почти 7800 педагогов области.

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