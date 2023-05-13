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Более 400 планшетов и хромбуков для школьников Харьковщины передали от ЮНИСЕФ

Общество 18:22   13.05.2023
Оксана Якушко
Более 400 планшетов и хромбуков для школьников Харьковщины передали от ЮНИСЕФ

Школьники Купянской громады получат более 400 гаджетов от международных доноров при содействии ЮНИСЕФ, сообщила ХОВА.

Хромбуки и планшеты получат учащиеся города Купянск, пгт Ковшаровка и Купянск-Узловой, а также сел Пристин, Осиново и Прокоповка.

Партия девайсов для обучения детей Харьковщины поступила благодаря ЮНИСЕФ.

В целом планируется, что область получит около 5000 гаджетов, их распределение еще продолжается, сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

«Благодарны нашим международным партнерам и Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины за поддержку наших детей. Для учеников Харьковской области не должно быть никаких барьеров в получении образования даже во время войны», – подчеркнула Вита Ковальская.

Уже завтра в Купянскую громаду отправят 252 планшета для детей от 6-12 лет: 111 – для школьников города Купянск, 57 – для пгт Купянск-Узловой, 64 – для пгт Ковшаровка и 20 распределят между учениками из сел Пристин, Осиново и Прокоповка.

Также на Купянщину передадут 177 хромбуков для школьников 13-17 лет: 84 – в Купянск, 52 – в Ковшаровку, 30 – в Купянск-Узловой и 11 – в Осиново и Пристин.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьники Купянской громады получат более 400 гаджетов от международных доноров при содействии ЮНИСЕФ, сообщила ХОВА.".