Понад 400 планшетів і хром буків для школярів Харківщини передали від ЮНІСЕФ

Школярі Куп’янської громади отримають понад 400 гаджетів від міжнародних донорів за сприяння ЮНІСЕФу, повідомила ХОВА.

Хромбуки та планшети отримають учні міста Куп’янськ, смт Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий, а також сіл Пристін, Осиново і Прокопівка.

Партія девайсів для навчання дітей Харківщини надійшла за сприяння ЮНІСЕФ.

Загалом планують, що область отримає близько 5000 гаджетів, їх розподіл ще триває, повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

«Вдячні нашим міжнародним партнерам та Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за підтримку наших дітей. Для учнів Харківської області не має бути жодних бар’єрів в отриманні освіти навіть під час війни», – наголосила Віта Ковальська.

Уже завтра до Куп’янської громади відправлять 252 планшети для дітей від 6-12 років: 111 – для школярів міста Куп’янськ, 57 – для Куп’янська-Вузлового, 64 – для Ківшарівки та 20 розподілять між учнями з сіл Пристін, Осиново і Прокопівка.

Також на Куп’янщину передадуть 177 хромбуків для школярів 13-17 років: 84 – у Куп’янськ, 52 – в Ківшарівку, 30 – у Куп’янськ-Вузловий і 11 – в Осиново та Пристін.