Поцупив золоті сережки і планшет в знайомих. 7 років дали крадію з Харківщини

Суд визнав винним 44-річного чоловіка, який обкрадав та грабував знайомих в умовах воєнного стану, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У грудні минулого 2022 року зловмисник був у гостях у своїх знайомих у селі Курилівка Куп’янського району. Під час застілля чоловік помітив у однієї із запрошених жінок золоті сережки. Вони йому так сподобалися, що коли потерпіла лягла спати, чоловік витягнув з її вух прикраси, після чого втік з місця злочину. Потім він продав ці сережки.

Наприкінці січня чоловік, перебуваючи вдома у свого товариша, скористався тим, що його друг вийшов з кімнати, та викрав його планшет, також плануючи потім продати.

Прокурори довели, що чоловік, якого раніше неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, у тому числі за крадіжки, знову порушив закон.

Тому суд визнав винним 44-річного чоловіка у крадіжці та грабежі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК України) і призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі.