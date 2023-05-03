Украл золотые серьги и планшет у знакомых. На 7 лет сел вор с Харьковщины

Суд признал виновным 44-летнего мужчину, который обворовывал и грабил знакомых в условиях военного положения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В декабре прошлого 2022 злоумышленник был в гостях у своих знакомых в селе Куриловка Купянского района. Во время застолья мужчина увидел на одной из приглашенных женщин золотые серьги. Они ему так понравились, что когда потерпевшая легла спать, мужчина вытащил из ее ушей украшения, после чего удрал. Затем он продал эти серьги.

В конце января мужчина, находясь дома у своего товарища, воспользовался тем, что его друг вышел из комнаты, и похитил его планшет, также планируя затем продать.

Прокуроры доказали, что мужчина, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности, в том числе за кражи, снова нарушил закон.

Поэтому суд признал виновным 44-летнего мужчину в краже и грабеже в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 УК Украины) и назначил ему наказание – 7 лет лишения свободы.

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