В Харькове вор втерся в доверие и 18 раз обокрал пожилую женщину
Преступник воспользовался тем, что женщина не умеет пользоваться смартфоном и обокрал ее через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Харьковчанин, уже ранее привлекаемый к уголовной ответственности, вошел в доверие к пожилой женщине и предложил ей помочь оформить денежную помощь от государства для наемных работников территорий, где идут боевые действия.
Пользуясь тем, что потерпевшая не умеет пользоваться смартфоном и получив от нее необходимые данные, злоумышленник через онлайн-банкинг перечислял деньги со счета женщины на собственную карточку. Всего мужчина 18 раз переводил деньги.
Харьковский апелляционный суд назначил 5 лет лишения свободы мужчине, который признан виновным в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Преступник воспользовался тем, что женщина не умеет пользоваться смартфоном и обокрал ее через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.".