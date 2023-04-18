В Харькове вор втерся в доверие и 18 раз обокрал пожилую женщину

Преступник воспользовался тем, что женщина не умеет пользоваться смартфоном и обокрал ее через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковчанин, уже ранее привлекаемый к уголовной ответственности, вошел в доверие к пожилой женщине и предложил ей помочь оформить денежную помощь от государства для наемных работников территорий, где идут боевые действия.

Пользуясь тем, что потерпевшая не умеет пользоваться смартфоном и получив от нее необходимые данные, злоумышленник через онлайн-банкинг перечислял деньги со счета женщины на собственную карточку. Всего мужчина 18 раз переводил деньги.

Харьковский апелляционный суд назначил 5 лет лишения свободы мужчине, который признан виновным в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

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