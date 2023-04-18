У Харкові злодій втерся в довіру і 18 разів обікрав літню жінку
Злочинець скористався тим, що жінка не вміє користуватися смартфоном, та обікрав її через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Харків’янин, який уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, увійшов у довіру до літньої жінки та запропонував їй допомогти оформити грошову допомогу від держави для найманих працівників з територій, де йдуть бойові дії.
Користуючись тим, що потерпіла не вміє користуватися смартфоном та отримавши від неї необхідні дані, зловмисник через онлайн-банкінг перераховував гроші з рахунку жінки на власну картку. Загалом чоловік 18 разів переказував гроші.
Харківський апеляційний суд призначив 5 років позбавлення волі чоловікові, якого визнано винним у скоєнні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злочинець скористався тим, що жінка не вміє користуватися смартфоном, та обікрав її через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.".