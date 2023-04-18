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У Харкові злодій втерся в довіру і 18 разів обікрав літню жінку

Події 17:55   18.04.2023
Оксана Якушко
У Харкові злодій втерся в довіру і 18 разів обікрав літню жінку

Злочинець скористався тим, що жінка не вміє користуватися смартфоном, та обікрав її через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харків’янин, який уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, увійшов у довіру до літньої жінки та запропонував їй допомогти оформити грошову допомогу від держави для найманих працівників з територій, де йдуть бойові дії.

Користуючись тим, що потерпіла не вміє користуватися смартфоном та отримавши від неї необхідні дані, зловмисник через онлайн-банкінг перераховував гроші з рахунку жінки на власну картку. Загалом чоловік 18 разів переказував гроші.

Харківський апеляційний суд призначив 5 років позбавлення волі чоловікові, якого визнано винним у скоєнні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 17:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злочинець скористався тим, що жінка не вміє користуватися смартфоном, та обікрав її через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.".