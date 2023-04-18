У Харкові злодій втерся в довіру і 18 разів обікрав літню жінку

Злочинець скористався тим, що жінка не вміє користуватися смартфоном, та обікрав її через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харків’янин, який уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, увійшов у довіру до літньої жінки та запропонував їй допомогти оформити грошову допомогу від держави для найманих працівників з територій, де йдуть бойові дії.

Користуючись тим, що потерпіла не вміє користуватися смартфоном та отримавши від неї необхідні дані, зловмисник через онлайн-банкінг перераховував гроші з рахунку жінки на власну картку. Загалом чоловік 18 разів переказував гроші.

Харківський апеляційний суд призначив 5 років позбавлення волі чоловікові, якого визнано винним у скоєнні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).