Понад 600 планшетів та ноутбуків привезли школярам Харківщини від ЮНІСЕФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов передав учням Ізюма та Савинської селищної громади 641 аксесуар для навчання від ЮНІСЕФ: це ноутбуки та планшети.

Техніка для навчання надійшла на Харківщину від ЮНІСЕФ. Учні Савинської селищної громади отримали 536 гаджетів, діти Ізюма – 105.

«Це покращить навчальний процес як для дітей та їх батьків, так і для вчителів. Окрім цього, обговорили з місцевою владою актуальні питання відновлення зруйнованих закладів освіти, будівництво нових укриттів, відновлення житлової, медичної та соціальної інфраструктури Ізюма», – зазначив Олег Синєгубов.

На потреби навчальних закладів Ізюмського району від ЮНІСЕФ сьогодні передали сертифікат на отримання 97 «рекреаційних (спортивних)» наборів, 55 наборів «раннього розвитку» та 17 наборів «школа в коробці». Їх розподілять між 8 громадами району.

Загалом школярам області раніше вже передали близько 3500 планшетів і ноутбуків, ще планують – 2500. Також забезпечили девайсами майже 7800 освітян області.