Злодій-рецидивіст обікрав у Харкові квартиру, де знаходився власник

Копи взяли під варту 27-річного чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок у Харкові, повідомила обласна прокуратура.

11 січня цього року близько 03:45 чоловік, якого раніше вже судили за вчинення крадіжок, заліз через вікно у квартиру на першому поверсі будинку, розташованого по вул. Орлова. Звідти він викрав планшет, хоча у кімнаті в цей час спав власник житла.

Після крадіжки злодій втік, але копи швидко вистежили і впіймали його. Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли мобільні телефони, павербанки, навушники та інші гаджети.

Поліціянти з’ясували, що підозрюваний — «професійний» квартирний злодій і причетний ще до 10 аналогічних злочинів у різних районах Харкова.

Наразі затриманого тримають під вартою, йому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненої в умовах воєнного стану.