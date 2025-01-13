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Злодій-рецидивіст обікрав у Харкові квартиру, де знаходився власник

Події 21:48   13.01.2025
Оксана Якушко
Злодій-рецидивіст обікрав у Харкові квартиру, де знаходився власник

Копи взяли під варту 27-річного чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок у Харкові, повідомила обласна прокуратура.

11 січня цього року близько 03:45 чоловік, якого раніше вже судили за вчинення крадіжок, заліз через вікно у квартиру на першому поверсі будинку, розташованого по вул. Орлова. Звідти він викрав планшет, хоча у кімнаті в цей час спав власник житла.

Після крадіжки злодій втік, але копи швидко вистежили і впіймали його. Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли мобільні телефони, павербанки, навушники та інші гаджети.

Поліціянти з’ясували, що підозрюваний — «професійний» квартирний злодій і причетний ще до 10 аналогічних злочинів у різних районах Харкова.

Наразі затриманого тримають під вартою, йому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненої в умовах воєнного стану.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 21:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи взяли під варту 27-річного чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок у Харкові, повідомила обласна прокуратура.".