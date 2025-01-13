Злодій-рецидивіст обікрав у Харкові квартиру, де знаходився власник
Копи взяли під варту 27-річного чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок у Харкові, повідомила обласна прокуратура.
11 січня цього року близько 03:45 чоловік, якого раніше вже судили за вчинення крадіжок, заліз через вікно у квартиру на першому поверсі будинку, розташованого по вул. Орлова. Звідти він викрав планшет, хоча у кімнаті в цей час спав власник житла.
Після крадіжки злодій втік, але копи швидко вистежили і впіймали його. Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли мобільні телефони, павербанки, навушники та інші гаджети.
Поліціянти з’ясували, що підозрюваний — «професійний» квартирний злодій і причетний ще до 10 аналогічних злочинів у різних районах Харкова.
Наразі затриманого тримають під вартою, йому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненої в умовах воєнного стану.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вор, кража, планшет, рецидивист, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи взяли під варту 27-річного чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок у Харкові, повідомила обласна прокуратура.".