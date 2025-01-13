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Вор-рецидивист обчистил в Харькове квартиру, где спал владелец

Происшествия 21:48   13.01.2025
Оксана Якушко
Вор-рецидивист обчистил в Харькове квартиру, где спал владелец Фото: Харьковская областная прокуратура

Копы взяли под стражу 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж в Харькове, сообщила областная прокуратура.

11 января этого года около 03:45 мужчина, ранее судимый за совершение краж, залез через окно в квартиру на первом этаже дома  по ул. Орлова. Оттуда он украл планшет, хотя в комнате в это время спал владелец жилья.

После кражи вор убежал, но копы быстро выследили и поймали его. Во время обыска в доме мужчины нашли мобильные телефоны, павербанки, наушники и другие гаджеты.

Полицейские выяснили, что подозреваемый – «профессиональный» квартирный вор и причастен еще к 10 аналогичным преступлениям в разных районах Харькова.

В настоящее время задержанного содержат под стражей, ему сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы взяли под стражу 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж в Харькове, сообщила областная прокуратура.".