Вор-рецидивист обчистил в Харькове квартиру, где спал владелец
Копы взяли под стражу 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж в Харькове, сообщила областная прокуратура.
11 января этого года около 03:45 мужчина, ранее судимый за совершение краж, залез через окно в квартиру на первом этаже дома по ул. Орлова. Оттуда он украл планшет, хотя в комнате в это время спал владелец жилья.
После кражи вор убежал, но копы быстро выследили и поймали его. Во время обыска в доме мужчины нашли мобильные телефоны, павербанки, наушники и другие гаджеты.
Полицейские выяснили, что подозреваемый – «профессиональный» квартирный вор и причастен еще к 10 аналогичным преступлениям в разных районах Харькова.
В настоящее время задержанного содержат под стражей, ему сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.
Читайте также: Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, кража, планшет, рецидивист, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вор-рецидивист обчистил в Харькове квартиру, где спал владелец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы взяли под стражу 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж в Харькове, сообщила областная прокуратура.".