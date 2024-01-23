Чоловік вкрав прапор із могили військового і хотів його продати у Харкові
Вкрадений символ чоловік намагався продати перехожим у Холодногірському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.
22 січня невідомий чоловік викрав прапор із могили загиблого захисника України.
Поліціянти встановили його особу. Ним виявився 41-річний раніше засуджений мешканець Харкова. Згодом він спробував продати прапор перехожим за 100 чи 200 гривень. Його затримали.
За цим фактом слідчі порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вкрадений символ чоловік намагався продати перехожим у Холодногірському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.".