Чоловік вкрав прапор із могили військового і хотів його продати у Харкові

Вкрадений символ чоловік намагався продати перехожим у Холодногірському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.

22 січня невідомий чоловік викрав прапор із могили загиблого захисника України.

Поліціянти встановили його особу. Ним виявився 41-річний раніше засуджений мешканець Харкова. Згодом він спробував продати прапор перехожим за 100 чи 200 гривень. Його затримали.

За цим фактом слідчі порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.