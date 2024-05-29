Бывший сторож базы отдыха в Мартовой на Харьковщине получил 11 лет тюрьмы
К 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили в Харькове 37-летнего жителя села Мартовая Чугуевского района
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, до полномасштабной войны мужчина работал сторожем на местной базе отдыха, а во время оккупации села установил контакт с представителем «народной милиции ДНР».
В июле 2022 года мужчина сопровождал «народных милиционеров» и указывал им места расположения брошенной российской техники, чтобы те могли забрать ее на ремонт. Кроме того, предатель передал врагу информацию о двоих местных жителях с проукраинской позицией, которых в дальнейшем незаконно задержали.
Также мужчина показывал оккупантам дома, где они могли бы «поживиться», обеспечивал военных РФ одеждой, привез им «буржуйку» и участвовал в обустройстве блиндажа на въезде в село.
В суде обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что дружеских отношений с оккупантами не имел, а якобы наоборот — они применяли к нему физическое насилие и угрожали, поэтому ему приходилось выполнять их поручения.
Киевский райсуд Харькова признал мужчину виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мартовая, пособник, приговор, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 16:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили в Харькове 37-летнего жителя села Мартовая Чугуевского района".