Ремонт дороги «Мартовая-Хотомля-Старый Салтов» продолжается — Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
Сейчас дорожники ремонтируют два участка дороги «Мартовая-Хотомля-Старый Салтов».
В частности, госпредприятие «Дороги Харьковщины» проводит ремонтные работы на участке дороги, в пределах Печенежской территориальной громады Чугуевского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Также уже начаты работы на втором участке ремонта в пределах Старосалтовской территориальной громады.
«Эта дорога была почти полностью разрушена в результате боевых действий. Ее восстановление существенно уменьшит время движения в Волчанск и сел Волчанской громады, что позволит более оперативно проводить эвакуацию раненых, гражданского населения, ликвидировать последствия обстрелов и доставлять гуманитарную помощь. Работаем дальше», – отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас дорожники ремонтируют два участка дороги «Мартовая-Хотомля-Старый Салтов».".