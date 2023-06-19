Ремонт дороги «Мартовая-Хотомля-Старый Салтов» продолжается — Синегубов (фото)

Сейчас дорожники ремонтируют два участка дороги «Мартовая-Хотомля-Старый Салтов».

В частности, госпредприятие «Дороги Харьковщины» проводит ремонтные работы на участке дороги, в пределах Печенежской территориальной громады Чугуевского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также уже начаты работы на втором участке ремонта в пределах Старосалтовской территориальной громады.

«Эта дорога была почти полностью разрушена в результате боевых действий. Ее восстановление существенно уменьшит время движения в Волчанск и сел Волчанской громады, что позволит более оперативно проводить эвакуацию раненых, гражданского населения, ликвидировать последствия обстрелов и доставлять гуманитарную помощь. Работаем дальше», – отметил Синегубов.