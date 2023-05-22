Известно, когда завершат ремонт дороги «Мартовая — Хотомля — Старый Салтов»

Ремонт дороги «Мартовая — Хотомля — Старый Салтов», начавшийся в марте, планируют завершить в начале сентября. Фирма-подрядчик должна полностью перестелить 21,2 километра покрытия. Это сократит время на дорогу в город Волчанск и упростит логистические маршруты.

«В результате активных боевых действий эта дорога была практически разрушена. Чтобы добраться до Волчанска этим путем, мы тратили до трех часов. Ремонт втрое сократит время на дорогу. К тому же это позволит быстро эвакуировать гражданское население, раненых граждан и доставлять гуманитарную помощь», — пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас рабочие укладывают слои основания, выравнивают слой покрытия из крупнозернистой асфальтной смеси, укладывают верхний слой покрытия.

«Эта технология дает 10 лет гарантии на эксплуатацию. После завершения всех необходимых работ проведем комплекс по обеспечению дорожного движения — нанесение разметки и установку знаков. Если позволит ситуация с безопасностью и погодные условия, работы завершим в начале сентября», — добавил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.



Фото: ХОВА