Відомо, коли завершать відновлення дороги “Мартове – Хотімля – Старий Салтів”

Ремонт дороги “Мартове – Хотімля – Старий Салтів”, що розпочався в березні, планують завершити на початку вересня. Фірма-підрядник має повністю перестелити 21,2 кілометра покриття. Це скоротить час на дорогу до міста Вовчанськ та спростить логістичні маршрути.

“Внаслідок активних бойових дій ця дорога була практично зруйнована. Аби дістатися до Вовчанська цим шляхом, ми витрачали до трьох годин. Ремонт втричі скоротить час на дорогу. До того ж це дасть змогу швидко евакуйовувати цивільне населення, поранених громадян і доправляти гуманітарну допомогу”, – пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі робітники влаштовують шари основи, вирівнюють шар покриття з крупнозернистої асфальтної суміші, влаштовують верхній шар покриття.

«Ця технологія дає 10 років гарантії на експлуатацію. Після завершення усіх необхідних робіт проведемо комплекс із забезпечення дорожнього руху – нанесення розмітки та встановлення знаків. Якщо дозволятиме безпекова ситуація та погодні умови, роботи завершимо на початку вересня», – додав директор ДП «Дороги Харківщини» Ігор Турченко.



Фото: ХОВА