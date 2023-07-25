Live
  • Вторник 25.07.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🟢

Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров

Общество 11:20   25.07.2023
Виктория Яковенко
Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

Вблизи поселка Старый Салтов нашли двух браконьеров, которые с помощью сетей наловили 62 кг рыбы.

«В 9:00 были обнаружены два гражданина, которые осуществляли ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетями в количестве 6 шт. и выловили такие водные биоресурсы: лещ – 28 экз., судак – 13 экз., линь – 11 экз., карась серебристый – 6 экз., окунь – 6 экз., толстолобик – 4 экз., щука – 2 экз.», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Мужчины нанесли ущерб государству на 163 540 грн. Запрещенные орудия ловли и незаконно выловленную рыбу у браконьеров изъяли.

Читайте также: В Харькове двое браконьеров на рассвете сетками ловили рыбу

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
25.07.2023, 09:09
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои
25.07.2023, 07:42
Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)
Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)
25.07.2023, 10:16
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
24.07.2023, 21:43
ВСУ продвинулись на юге — ISW подтвердил успех на одном из направлений
ВСУ продвинулись на юге — ISW подтвердил успех на одном из направлений
25.07.2023, 08:09
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба
25.07.2023, 07:16

Новости по теме:

11:20
Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
19:57
Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
16:21
Суд заставляет больницу на Харьковщине упорядочить противорадиационное укрытие
15:50
Били молотком и утопили: на Харьковщине пожилые супруги жестоко убили собаку
14:40
Начальнику оккупационной полиции Харьковщины объявили новое подозрение

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи поселка Старый Салтов нашли двух браконьеров, которые с помощью сетей наловили 62 кг рыбы.".