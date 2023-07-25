Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
Вблизи поселка Старый Салтов нашли двух браконьеров, которые с помощью сетей наловили 62 кг рыбы.
«В 9:00 были обнаружены два гражданина, которые осуществляли ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетями в количестве 6 шт. и выловили такие водные биоресурсы: лещ – 28 экз., судак – 13 экз., линь – 11 экз., карась серебристый – 6 экз., окунь – 6 экз., толстолобик – 4 экз., щука – 2 экз.», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Мужчины нанесли ущерб государству на 163 540 грн. Запрещенные орудия ловли и незаконно выловленную рыбу у браконьеров изъяли.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи поселка Старый Салтов нашли двух браконьеров, которые с помощью сетей наловили 62 кг рыбы.".