Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров

Вблизи поселка Старый Салтов нашли двух браконьеров, которые с помощью сетей наловили 62 кг рыбы.

«В 9:00 были обнаружены два гражданина, которые осуществляли ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетями в количестве 6 шт. и выловили такие водные биоресурсы: лещ – 28 экз., судак – 13 экз., линь – 11 экз., карась серебристый – 6 экз., окунь – 6 экз., толстолобик – 4 экз., щука – 2 экз.», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Мужчины нанесли ущерб государству на 163 540 грн. Запрещенные орудия ловли и незаконно выловленную рыбу у браконьеров изъяли.

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