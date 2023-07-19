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В Харькове двое браконьеров на рассвете сетками ловили рыбу

Происшествия 15:17   19.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове двое браконьеров на рассвете сетками ловили рыбу Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

18 июля с часу ночи до пяти утра, во время рыбоохранной работы государственные инспекторы на Журавлевском водохранилище в Киевском районе города поймали двух браконьеров, которые погубили рыбы на более 17 тыс грн.

Около 4 утра инспекторы обнаружили мужчину, который запрещенными двумя сетками ловил рыбу. Нарушитель успел поймать шесть серебристых карасей, отметили в Харьковском рыбоохранном патруле.

«Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 3,23 кг. На мужчину составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб нанесенный рыбному хозяйству Украины составляет 9 486 грн. Запрещенные орудия ловли и водные биоресурсы изъяты», — добавил патруль.

Позже на том же водном объекте разоблачили другого нарушителя, который тоже с помощью сеток поймал 5 серебристых карасей.

«Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 2,24 кг. На мужчину составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб нанесенный рыбному хозяйству Украины составляет 7 905 грн. Запрещенные орудия ловли и водные биоресурсы изъяты», — рассказали в Харьковском рыбоохранном патруле.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля с часу ночи до пяти утра, во время рыбоохранной работы государственные инспекторы на Журавлевском водохранилище в Киевском районе города поймали двух браконьеров, которые погубили рыбы на более 17 тыс грн.".