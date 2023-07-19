У Харкові двоє браконьєрів на світанку сітками ловили рибу
18 липня з першої години ночі до п’ятої ранку, під час рибоохоронної робити державні інспектори на Журавлівському водосховищі у Київському районі міста піймали двох браконьєрів, які погубили риби на понад 17 тис грн.
Близько 4-ї ранку інспектори виявили чоловіка, який забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками ловив рибу. Порушник встиг піймати шість сріблястих карасів, зазначили у Харківському рибоохоронному патрулі.
«Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 3,23 кг. На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки завдані рибному господарству України складають 9 486 грн. Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси вилучено», – додав патруль.
Пізніше, на тому ж водному об’єкті викрили іншого порушника, який теж за допомогою сіток зловив 5 сріблястих карасів.
«Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2,24 кг. На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки завдані рибному господарству України складають 7 905 грн. Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси вилучено», – розповіли в Харківському рибоохоронному патрулі.
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Ви читали новину: «У Харкові двоє браконьєрів на світанку сітками ловили рибу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня з першої години ночі до п’ятої ранку, під час рибоохоронної робити державні інспектори на Журавлівському водосховищі у Київському районі міста піймали двох браконьєрів, які погубили риби на понад 17 тис грн.".