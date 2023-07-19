У Харкові двоє браконьєрів на світанку сітками ловили рибу

18 липня з першої години ночі до п’ятої ранку, під час рибоохоронної робити державні інспектори на Журавлівському водосховищі у Київському районі міста піймали двох браконьєрів, які погубили риби на понад 17 тис грн.

Близько 4-ї ранку інспектори виявили чоловіка, який забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками ловив рибу. Порушник встиг піймати шість сріблястих карасів, зазначили у Харківському рибоохоронному патрулі.

«Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 3,23 кг. На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки завдані рибному господарству України складають 9 486 грн. Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси вилучено», – додав патруль.

Пізніше, на тому ж водному об’єкті викрили іншого порушника, який теж за допомогою сіток зловив 5 сріблястих карасів.

«Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2,24 кг. На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки завдані рибному господарству України складають 7 905 грн. Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси вилучено», – розповіли в Харківському рибоохоронному патрулі.

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