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На великому водосховищі на Харківщині підприємець незаконно розводить рибу

Суспільство 14:28   03.07.2023
Вікторія Яковенко
На великому водосховищі на Харківщині підприємець незаконно розводить рибу Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура через суд вимагає приватне підприємство звільнити одне з найбільших водосховищ на Харківщині.

«Встановлено, що одне з приватних підприємств, розташованих у Харківському районі, використовує для рибогосподарських потреб водосховище разом із зайнятими ним земельними ділянками площею понад 440 га», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

При цьому підприємство не має жодних дозвільних документів, додали правоохоронці. Через це держава не отримує плату за користування природними ресурсами і, таким чином, позбавляється доходу.

Тож прокуратура звернулася до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд вимагає приватне підприємство звільнити одне з найбільших водосховищ на Харківщині.".