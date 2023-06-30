Ділянку на березі Печенізького водосховища за 20 млн грн забрали у жінки
Земельна ділянка поблизу Печенізького водосховища на Харківщині вартістю понад 20 мільйонів гривень повертається державі. 20 червня Машівський районний суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури до фізособи та визнав договір оренди недійсним.
У 2018 році між ГУ Держгеокадастру та жінкою був укладений договір оренди ділянки сільськогосподарського призначення площею 4 гектари, розташованої на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Однак угода була укладена незаконно, зазначають у відомстві.
«Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Печенізького водосховища. Враховуючи місцеперебування спірної земельної ділянки, категорія земельної ділянки могла бути віднесена лише до земель водного фонду або рекреаційного призначення, розпорядження якою, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, належить до компетенції ХОВА», – пише прокуратура.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 11:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельна ділянка поблизу Печенізького водосховища на Харківщині вартістю понад 20 мільйонів гривень повертається державі. 20 червня Машівський районний суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури до фізособи та визнав договір оренди недійсним.".