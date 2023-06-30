Участок на берегу Печенежского водохранилища за 20 млн грн забрали у женщины

Земельный участок вблизи Печенежского водохранилища на Харьковщине стоимостью более 20 миллионов гривен возвращается государству. 20 июня Машевский районный суд Полтавской области удовлетворил иск прокуратуры к физлицу и признал договор аренды недействительным.

В 2018 году между ГУ Госгеокадастра и женщиной был заключен договор аренды участка сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара, расположенного на территории Старосалтовского поссовета Волчанского района, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Однако соглашение было заключено незаконно, отмечают в ведомстве.

«Установлено, что земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Печенежского водохранилища. Учитывая местонахождение спорного земельного участка, категория земельного участка могла быть отнесена только к землям водного фонда или рекреационного назначения, распоряжение которой, согласно ст. 122 Земельного кодекса Украины, относится к компетенции ХОГА», — пишет прокуратура.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.

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