Землю в Харькове стоимостью около 600 тыс грн незаконно отдали физлицу
Прокуратура через суд требует вернуть земельный участок в Харькове почти за 600 тыс. грн.
«Установлено, что государственным регистратором одного из коммунальных предприятий Солоницевского поселкового совета за мужчиной зарегистрировали право собственности на земельный участок, расположенный по проспекту Героев Харькова. При этом мужчиной правоустанавливающие документы на этот земельный участок не предоставлялись, так что регистрация проведена незаконно», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В дальнейшем мужчина заключил договор купли-продажи и отдал указанную землю другому физлицу. Согласно требованиям законодательства, эта сделка считается недействительной, добавили правоохранители.
Поэтому прокуратура подала иск к физическим лицам об отмене решения о государственной регистрации прав, с требованием вернуть участок Харьковской городской территориальной громаде.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд требует вернуть земельный участок в Харькове почти за 600 тыс. грн.".