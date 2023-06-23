Нотариус незаконно зарегистрировал на физлицо недвижимость в центре Харькова

Областная прокуратура заявила, что через суд добилась возвращения в собственность территориальной громады Харькова помещения стоимостью 5,6 млн грн.

«В октябре 2019 года частным нотариусом за мужчиной зарегистрировано право собственности на нежилые помещения цокольного этажа площадью более 54,1 кв. м, расположенные по пер. Классическому в Харькове. При этом физическим лицом был предоставлен только технический паспорт и справка частного субъекта технической инвентаризации, не являющиеся правоустанавливающими документами. Следовательно, процедура регистрации была проведена безосновательно», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дальше незаконно оформленную недвижимость мужчина перепродал. Госрегистратор из Богодуховского района внес изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество… «расширив» площадь зарегистрированных нежилых помещений в три раза: с 54,1 кв. м до 167,4 кв. м. Затем «следы запутали», оформив дарение недвижимости.

Несмотря на запутанную последовательность действий, следователи разобрались в правах на собственность.

«Прокурор доказал, что спорные помещения еще с 1992 года находятся в собственности Харьковской городской территориальной громады и на балансе коммунального предприятия, в то же время никаких разрешений на их отчуждение городским советом не предоставлялось. Окружная прокуратура обратилась с соответствующим иском в Дзержинский районный суд г. Харькова», — отметили прокуроры.

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Суд поддержал их позицию и удовлетворил иск. Сейчас длится срок на апелляционное обжалование. А пока помещение возвращают законным владельцам, нотариуса и госрегистратора, которые помогли «увести» собственность города, будут судить.

«В отношении частного нотариуса и государственного регистратора в суд направлены обвинительные акты по фактам злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины), а также в отношении физического лица первого приобретателя — по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины)», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.