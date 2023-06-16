В Харькове предприниматель на неоформленной земле возвела магазин и ветклинику

Прокуратура через суд добилась взыскания с предпринимателя более 130 тыс. грн за незаконное пользование земельным участком.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на территории Немышлянского района по бульвару Богдана Хмельницкого расположено нежилое здание, где находится магазин и ветклиника. Право собственности на это здание зарегистрировано на предпринимателя.

При этом право собственности или пользования земельным участком, на котором находится указанная недвижимость, не оформлено, добавили правоохранители.

В течение 2021-2022 годов предпринимательница не платила арендную плату за пользование землей, в результате чего Харьковской городской территориальной громаде нанесен ущерб.

Поєтому, прокуратура обратилась в суд с иском, который удовлетворили.

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