У Харкові підприємиця на неоформленій землі побудувала магазин та ветклініку

Прокуратура через суд домоглась стягнення з підприємиці понад 130 тис. грн за незаконне користування земельною ділянкою.

За даними Харківської обласної прокуратури, на території Немишлянського району, по бульвару Богдана Хмельницького, розташована нежитлова будівля, де знаходиться магазин та ветклініка. Право власності на цю будівлю зареєстровано за підприємицею.

При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана нерухомість, не оформлене, додали правоохоронці.

Протягом 2021-2022 років підприємиця не сплачувала орендну плату за користування землею, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.

Тож, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, який задоволено.

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