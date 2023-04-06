На Харківщині підприємство захопило водосховище і розводить у ньому рибу
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області позивається до підприємства, щоб воно звільнило незаконно захоплене водосховище.
Йдеться про Старогниличанське водосховище у Чугуївському районі, площа водного дзеркала якого складає понад 95 га. Встановлено, що озером з села Ртищевка користується підприємство, яке спеціалізується на прісноводному рибництві.
Документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить, що підприємство використовує землі водного фонду, вартість яких складає 158 млн грн, незаконно.
Порушення вимог законодавства стали підставою для позову до суду. Наразі Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чугуївська окружна прокуратура Харківської області позивається до підприємства, щоб воно звільнило незаконно захоплене водосховище. ".