На Харьковщине предприятие захватило водохранилище и разводит в нем рыбу

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области судится с предприятием, чтобы оно освободило незаконно захваченное водохранилище.

Речь идет о Старогниличанском водохранилище в Чугуевском районе, площадь водного зеркала которого составляет более 95 га. Установлено, что этим озером из села Ртищевка пользуется предприятие, специализирующееся на пресноводном рыбоводстве.

Документов на пользование водохранилищем у предприятия нет, государственная регистрация права собственности или аренды не производилась. Это свидетельствует, что предприятие использует земли водного фонда, стоимость которых 158 млн грн, незаконно.

Нарушения требований законодательства послужили основанием для иска в суд. Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство по делу.