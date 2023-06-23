Нотаріус незаконно зареєстрував на фізособу нерухомість у центрі Харкова

Обласна прокуратура заявила, що через суд домоглася повернення у власність територіальної громади Харкова приміщення вартістю 5,6 млн грн.

“У жовтні 2019 року приватним нотаріусом за чоловіком зареєстровано право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху площею понад 54,1 кв. м, розташовані по пров. Класичному в Харкові. При цьому фізичною особою було надано лише технічний паспорт та довідку приватного суб’єкта технічної інвентаризації, які не є правовстановлюючими документами. Отже, процедуру реєстрації було проведено безпідставно”, – повідомили в пресслужбі прокуратури.

Далі незаконно оформлену нерухомість чоловік перепродав. Держреєстратор із Богодухівського району вніс зміни до Держреєстру прав на нерухоме майно… “розширивши” площу зареєстрованих нежитлових приміщень утричі: з 54,1 кв. м до 167,4 кв. м. Потім “сліди заплутали”, оформивши дарування нерухомості.

Попри заплутану послідовність дій, слідчі розібралися у правах на власність.

“Прокурором доведено, що спірні приміщення ще з 1992 року перебувають у власності Харківської міської територіальної громади та на балансі комунального підприємства, водночас жодних дозволів на їх відчуження міською радою не надавалося. Окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до Дзержинського районного суду м. Харкова“, – зазначили прокурори.

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Суд підтримав їхню позицію та задовольнив позов. Наразі триває термін на апеляційне оскарження. А поки приміщення повертають законним власникам, нотаріуса та держреєстратора, які допомогли “увести” власність міста, судитимуть.

“Стосовно приватного нотаріуса та державного реєстратора до суду направлено обвинувальні акти за фактами зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України), а також стосовно фізичної особи-першого набувача — за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.