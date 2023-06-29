Live
  • Четвер 29.06.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі

Суспільство 11:14   29.06.2023
Вікторія Яковенко
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку у Харкові за майже 600 тис. грн.

«Встановлено, що державним реєстратором одного з комунальних підприємств Солоницівської селищної ради за чоловіком зареєстровано право власності на земельну ділянку, розташовану по проспекту Героїв Харкова. При цьому чоловіком правовстановлюючі документи на цю земельну ділянку не надавались, отже реєстрацію проведено незаконно», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі чоловік уклав договір купівлі-продажу та віддав зазначену землю іншій особі. Відповідно до вимог законодавства, ця угода вважається недійсною, додали правоохоронці.

Тож прокуратура подала позов до фізичних осіб про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, з вимогою повернути ділянку Харківській міській територіальній громаді.

Читайте також: Нотаріус незаконно зареєстрував на фізособу нерухомість у центрі Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У харківському Центральному парку зривають останні написи російською (відео)
У харківському Центральному парку зривають останні написи російською (відео)
29.06.2023
Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)
Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)
29.06.2023
Експерт розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку (відео)
Експерт розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку (відео)
29.06.2023
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі
29.06.2023
Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження
Уночі ворог ударив ракетами по Чугуєву: Синєгубов повідомив про пошкодження
29.06.2023
Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах
Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах
29.06.2023

Новини за темою:

11:14
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі
11:08
Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)
10:39
Харків’ян попереджають про вибухи: у районі Циркунів працюють сапери
10:03
Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах
09:38
Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку у Харкові за майже 600 тис. грн.".