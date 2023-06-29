Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі

Прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку у Харкові за майже 600 тис. грн.

«Встановлено, що державним реєстратором одного з комунальних підприємств Солоницівської селищної ради за чоловіком зареєстровано право власності на земельну ділянку, розташовану по проспекту Героїв Харкова. При цьому чоловіком правовстановлюючі документи на цю земельну ділянку не надавались, отже реєстрацію проведено незаконно», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі чоловік уклав договір купівлі-продажу та віддав зазначену землю іншій особі. Відповідно до вимог законодавства, ця угода вважається недійсною, додали правоохоронці.

Тож прокуратура подала позов до фізичних осіб про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, з вимогою повернути ділянку Харківській міській територіальній громаді.

Читайте також: Нотаріус незаконно зареєстрував на фізособу нерухомість у центрі Харкова