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На большом водохранилище на Харьковщине предприятие незаконно разводит рыбу

Общество 14:28   03.07.2023
Виктория Яковенко
На большом водохранилище на Харьковщине предприятие незаконно разводит рыбу Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура через суд требует частное предприятие освободить одно из крупнейших водохранилищ Харьковщины.

«Установлено, что одно из частных предприятий, расположенных в Харьковском районе, использует для рыбохозяйственных нужд водохранилище вместе с занятыми им земельными участками площадью более 440 га», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

При этом у предприятия нет никаких разрешительных документов, добавили правоохранители. Поэтому государство не получает плату за пользование природными ресурсами и, таким образом, лишается дохода.

Поэтому прокуратура обратилась в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд требует частное предприятие освободить одно из крупнейших водохранилищ Харьковщины.".