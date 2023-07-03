На большом водохранилище на Харьковщине предприятие незаконно разводит рыбу

Прокуратура через суд требует частное предприятие освободить одно из крупнейших водохранилищ Харьковщины.

«Установлено, что одно из частных предприятий, расположенных в Харьковском районе, использует для рыбохозяйственных нужд водохранилище вместе с занятыми им земельными участками площадью более 440 га», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

При этом у предприятия нет никаких разрешительных документов, добавили правоохранители. Поэтому государство не получает плату за пользование природными ресурсами и, таким образом, лишается дохода.

Поэтому прокуратура обратилась в суд.

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