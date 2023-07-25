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Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів

Суспільство 11:20   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів Фото: Харківський рибоохоронний патруль

Поблизу селища Старий Салтів викрили двох браконьєрів, які за допомогою сіток наловили 62 кг риби.

«О 9:00  було виявлено двох громадян, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками у кількості 6 шт. та виловили такі водні біоресурси: лящ – 28 екз., судак – 13 екз., лин – 11 екз., карась сріблястий – 6 екз., окунь – 6 екз., товстолобик – 4 екз., щука – 2 екз., плоскирка – 1 екз., білизна – 1 екз», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Чоловіки завдали збитків державі на 163 540 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлену рибу у браконьєрів вилучили.

Читайте також: У Харкові двоє браконьєрів на світанку сітками ловили рибу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу селища Старий Салтів викрили двох браконьєрів, які за допомогою сіток наловили 62 кг риби.".