Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів

Поблизу селища Старий Салтів викрили двох браконьєрів, які за допомогою сіток наловили 62 кг риби.

«О 9:00 було виявлено двох громадян, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками у кількості 6 шт. та виловили такі водні біоресурси: лящ – 28 екз., судак – 13 екз., лин – 11 екз., карась сріблястий – 6 екз., окунь – 6 екз., товстолобик – 4 екз., щука – 2 екз., плоскирка – 1 екз., білизна – 1 екз», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Чоловіки завдали збитків державі на 163 540 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлену рибу у браконьєрів вилучили.

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