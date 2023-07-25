Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
Поблизу селища Старий Салтів викрили двох браконьєрів, які за допомогою сіток наловили 62 кг риби.
«О 9:00 було виявлено двох громадян, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками у кількості 6 шт. та виловили такі водні біоресурси: лящ – 28 екз., судак – 13 екз., лин – 11 екз., карась сріблястий – 6 екз., окунь – 6 екз., товстолобик – 4 екз., щука – 2 екз., плоскирка – 1 екз., білизна – 1 екз», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Чоловіки завдали збитків державі на 163 540 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлену рибу у браконьєрів вилучили.
Читайте також: У Харкові двоє браконьєрів на світанку сітками ловили рибу
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу селища Старий Салтів викрили двох браконьєрів, які за допомогою сіток наловили 62 кг риби.".