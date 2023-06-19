Ремонт дороги “Мартове-Хотімля-Старий Салтів” триває – Синєгубов (фото)

Наразі дорожники ремонтують дві ділянки дороги “Мартове-Хотімля-Старий Салтів”.

Зокрема, держпідприємство “Дороги Харківщини” проводить ремонтні роботи на ділянці дороги, в межах Печенізької територіальної громади Чугуївського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також уже розпочато роботи на другій ділянці ремонту в межах Старосалтівської територіальної громади.

«Ця дорога була майже повністю зруйнована внаслідок бойових дій. Її відновлення суттєво зменшить час руху до міста Вовчанськ та сіл Вовчанської громади, що дозволить більш оперативно проводити евакуацію поранених, цивільного населення, ліквідовувати наслідки обстрілів та доправляти гуманітарну допомогу. Працюємо далі», – зазначив Синєгубов.