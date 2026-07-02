Смертельный конфликт в Харькове: женщину до смерти избил сожитель — НПУ

Правоохранители вручили подозрение 50-летнему мужчине, который, по данным следствия, жестоко избил сожительницу. Женщина от полученных травм умерла.

Событие произошло в июне в одном из районов Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Во время совместного употребления алкогольных напитков между сожителями возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В разгар конфликта 50-летний мужчина нанес женщине несколько ударов. После этого потерпевшая осталась в квартире, однако впоследствии ее состояние резко ухудшилось. От полученных телесных повреждений женщина умерла», — выяснили правоохранители.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала кровопотеря в результате полученной травмы.

Фигуранту сообщили о подозрении за ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти.