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Смертельный конфликт в Харькове: женщину до смерти избил сожитель — НПУ

Происшествия 13:35   02.07.2026
Виктория Яковенко
Смертельный конфликт в Харькове: женщину до смерти избил сожитель — НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вручили подозрение 50-летнему мужчине, который, по данным следствия, жестоко избил сожительницу. Женщина от полученных травм умерла.

Событие произошло в июне в одном из районов Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Во время совместного употребления алкогольных напитков между сожителями возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В разгар конфликта 50-летний мужчина нанес женщине несколько ударов. После этого потерпевшая осталась в квартире, однако впоследствии ее состояние резко ухудшилось. От полученных телесных повреждений женщина умерла», — выяснили правоохранители.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала кровопотеря в результате полученной травмы.

Фигуранту сообщили о подозрении за ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 13:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение 50-летнему мужчине, который, по данным следствия, жестоко избил сожительницу. Женщина от полученных травм умерла.".