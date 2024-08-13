Чоловік пограбував юнака на Харківщині – і отримав 9,5 років
9,5 років ув’язнення отримав 23-річний мешканець Богодухова за те, що пограбував юнака у парку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
18 вересня минулого року раніше неодноразово судимий мешканець Богодухова у місцевому парку напав на 18-річного юнака, який тримав у руках готівку та перераховував її.
Обвинувачений спершу «запропонував» віддати гроші. Через відмову грабіжник декілька разів вдарив потерпілого в обличчя, від чого той впав на землю. Нападник забрав у юнака гроші та втік з місця злочину.
На суді обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що нібито навпаки намагався загасити конфлікт і нікого не бив.
Богодухівський районний суд визнав винним 23-річного чоловіка за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначили покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Богодухов, грабеж, гроші, наличные, нападение, парк, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9,5 років ув’язнення отримав 23-річний мешканець Богодухова за те, що пограбував юнака у парку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".