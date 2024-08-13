Чоловік пограбував юнака на Харківщині – і отримав 9,5 років

9,5 років ув’язнення отримав 23-річний мешканець Богодухова за те, що пограбував юнака у парку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

18 вересня минулого року раніше неодноразово судимий мешканець Богодухова у місцевому парку напав на 18-річного юнака, який тримав у руках готівку та перераховував її.

Обвинувачений спершу «запропонував» віддати гроші. Через відмову грабіжник декілька разів вдарив потерпілого в обличчя, від чого той впав на землю. Нападник забрав у юнака гроші та втік з місця злочину.

На суді обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що нібито навпаки намагався загасити конфлікт і нікого не бив.

Богодухівський районний суд визнав винним 23-річного чоловіка за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначили покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.