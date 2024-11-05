Рецидивісту, що убив жінку в Харкові заради сережок, «світить» довічне

7 років тому чоловік напав на жінку у Харкові, щоб заволодіти її сережками та сумкою. Нарешті його справу направили до суду, обвинувач просить довічне, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Трагедія сталася наприкінці червня 2017 року у Харкові. 41-річний чоловік, уже засуджений за грабіж, перебуваючи ввечері на вул. Беркоса, побачив 54-річну жінку. Він наздогнав її та вдарив ножем, який носив при собі, у спину, жінка впала на землю. Намагаючись підвестися, вона перекинулася на спину, і в цей час грабіжник сів на неї зверху, кілька разів ударив по обличчю кулаком, а потім знову вдарив ножем у грудну клітку.

Вирвавши з вух жертви золоті сережки та забравши її сумку, де був мобільний телефон, зловмисник утік з місця події. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Після того, що сталося, зловмисник скоїв ще кілька злочинів. Чоловікові інкримінують грабіж та викрадення автомобіля, обвинувальні акти вже перебувають на розгляді в суді, а фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вересні 2024 року правоохоронці встановили причетність чоловіка до умисного вбивства та розбою та повідомили йому про підозру.

Наразі обвинувальний акт направили до Ленінського райсуду Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.