Рецидивісту, що убив жінку в Харкові заради сережок, «світить» довічне
7 років тому чоловік напав на жінку у Харкові, щоб заволодіти її сережками та сумкою. Нарешті його справу направили до суду, обвинувач просить довічне, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Трагедія сталася наприкінці червня 2017 року у Харкові. 41-річний чоловік, уже засуджений за грабіж, перебуваючи ввечері на вул. Беркоса, побачив 54-річну жінку. Він наздогнав її та вдарив ножем, який носив при собі, у спину, жінка впала на землю. Намагаючись підвестися, вона перекинулася на спину, і в цей час грабіжник сів на неї зверху, кілька разів ударив по обличчю кулаком, а потім знову вдарив ножем у грудну клітку.
Вирвавши з вух жертви золоті сережки та забравши її сумку, де був мобільний телефон, зловмисник утік з місця події. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Після того, що сталося, зловмисник скоїв ще кілька злочинів. Чоловікові інкримінують грабіж та викрадення автомобіля, обвинувальні акти вже перебувають на розгляді в суді, а фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У вересні 2024 року правоохоронці встановили причетність чоловіка до умисного вбивства та розбою та повідомили йому про підозру.
Наразі обвинувальний акт направили до Ленінського райсуду Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: грабеж, грабитель, ограбление, пожизненное заключение, рецидивист, серьги, суд, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 років тому чоловік напав на жінку у Харкові, щоб заволодіти її сережками та сумкою. Нарешті його справу направили до суду. ".