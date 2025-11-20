Live

Полицейские поймали харьковчанина, ограбившего пенсионера в переходе метро

Оксана Якушко
Полицейские поймали харьковчанина, ограбившего пенсионера в переходе метро

39-летний злоумышленник выхватил барсетку у 64-летнего мужчины на лестнице в подземном переходе станции метро «Турбоатом», сообщает Нацполиция.

Нападавший дерзко выхватил барсетку 64-летнего харьковчанина, где находились два мобильных телефона, значительная сумма денег, банковские карты, паспорт и пенсионное удостоверение. После ограбления злоумышленник скрылся.

Сотрудники управления уголовного розыска проанализировали видеозаписи с камер наблюдения и установили, куда пошел нападавший. Правоохранители также нашли тайник, где злоумышленник хранил некоторые похищенные вещи: мобильные телефоны, документы и прочее.

Полицейские задержали причастного к преступлению 39-летнего харьковчанина. У него изъяли украденные $2800.

Злоумышленника содержат под стражей. Между тем правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям на территории Харьковщины и в других областях.

Автор: Оксана Якушко
Новости по теме:



