Полицейские поймали харьковчанина, ограбившего пенсионера в переходе метро
39-летний злоумышленник выхватил барсетку у 64-летнего мужчины на лестнице в подземном переходе станции метро «Турбоатом», сообщает Нацполиция.
Нападавший дерзко выхватил барсетку 64-летнего харьковчанина, где находились два мобильных телефона, значительная сумма денег, банковские карты, паспорт и пенсионное удостоверение. После ограбления злоумышленник скрылся.
Сотрудники управления уголовного розыска проанализировали видеозаписи с камер наблюдения и установили, куда пошел нападавший. Правоохранители также нашли тайник, где злоумышленник хранил некоторые похищенные вещи: мобильные телефоны, документы и прочее.
Полицейские задержали причастного к преступлению 39-летнего харьковчанина. У него изъяли украденные $2800.
Злоумышленника содержат под стражей. Между тем правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям на территории Харьковщины и в других областях.
Читайте также: Опасную погоду ожидают завтра, 21 ноября, в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: барсетка, грабитель, метро, подземный переход;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полицейские поймали харьковчанина, ограбившего пенсионера в переходе метро», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 19:28;