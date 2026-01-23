«Маску и перчатки купил в аптеке» – мужчина ограбил обменку в Харькове (видео)
21 января вечером в Харькове мужчина в маске напал на пункт обмена валют по ул. Академика Павлова, сообщает областная прокуратура.
Местный житель приехал на место преступления на автомобиле.
Злоумышленник заскочил в ломбард и, воспользовавшись незапертой дверью, ворвался в кассовое помещение, сообщает Нацполиция. Угрожая кассиру, грабитель повалил его на пол и забрал деньги из кассы: $15 тысяч 500 и 153 тысяч гривен. После ограбления злоумышленник выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.
Оперативники провели сбор и анализ записей камер видеонаблюдения и составили фоторобот преступника. Они быстро разыскали и задержали мужчину, им оказался 38-летний местный житель. У задержанного нашли и изъяли деньги.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в ограблении. Ему светит от 7 до 10 лет лишения свободы.
