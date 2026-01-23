«Маску й рукавички купив в аптеці» – чоловік пограбував обмінку у Харкові
21 січня увечері у Харкові чоловік у масці напав на пункт обміну валют по вул. Академіка Павлова, повідомляє обласна прокуратура.
Місцевий мешканець приїхав на місце злочину автомобілем.
Зловмисник зайшов у ломбард і, скориставшись незачиненими дверима, увірвався до касового приміщення, повідомляє Нацполіція. Погрожуючи касиру, нападник повалив його на підлогу та забрав гроші з каси: $15 тисяч 500 та 153 тисячі гривень. Після пограбування зловмисник вибіг на вулицю та втік у невідомому напрямку.
Оперативники зібрали та проаналізували записи з камер відеоспостереження та склали фоторобот злочинця. Вони швидко розшукали і затримали нападника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. У затриманого знайшли та вилучили гроші.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у пограбуванні. Йому світить від 7 до 10 років позбавлення волі.
