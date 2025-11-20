Live

Поліціянти впіймали харків’янина, що пограбував пенсіонера у переході метро

Події 19:28   20.11.2025
Оксана Якушко
39-річний зловмисник вихопив барсетку у 64-річного чоловіка на сходах підземного переходу станції метро «Турбоатом», повідомляє Нацполіція.

Нападник зухвало вихопив барсетку 64-річного харків’янина, де знаходилися два мобільні телефони, значна сума грошей, банківські картки, паспорт та пенсійне посвідчення. Після пограбування зловмисник утік.

Співробітники управління карного розшуку проаналізували відеозаписи з камер спостереження та встановили, куди пішов нападник. Правоохоронці також знайшли схованку, де зловмисник зберігав деякі викрадені речі: мобільні телефони, документи та інше.

Поліціянти затримали причетного до злочину 39-річного харків’янина. У нього вилучили викрадені $2800.

Зловмисника тримають під вартою. Тим часом правоохоронці перевіряють, чи причетний затриманий до аналогічних злочинів на території Харківщини та в інших областях.

