Поліціянти впіймали харків’янина, що пограбував пенсіонера у переході метро
39-річний зловмисник вихопив барсетку у 64-річного чоловіка на сходах підземного переходу станції метро «Турбоатом», повідомляє Нацполіція.
Нападник зухвало вихопив барсетку 64-річного харків’янина, де знаходилися два мобільні телефони, значна сума грошей, банківські картки, паспорт та пенсійне посвідчення. Після пограбування зловмисник утік.
Співробітники управління карного розшуку проаналізували відеозаписи з камер спостереження та встановили, куди пішов нападник. Правоохоронці також знайшли схованку, де зловмисник зберігав деякі викрадені речі: мобільні телефони, документи та інше.
Поліціянти затримали причетного до злочину 39-річного харків’янина. У нього вилучили викрадені $2800.
Зловмисника тримають під вартою. Тим часом правоохоронці перевіряють, чи причетний затриманий до аналогічних злочинів на території Харківщини та в інших областях.
Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 19:28