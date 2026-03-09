Обстрел Харькова 7 марта: 11-летний мальчик все еще в крайне тяжелом состоянии
О состоянии пострадавших от удара РФ по Харькову 7 марта сообщили в ХОВА.
В больнице находятся двое детей: 11-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии, 6-летний — в среднем состоянии.
Также в медучреждении остаются трое взрослых, их состояние – среднее, уточнили в ХОВА.
Напомним, утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что специалисты завершили поисково-спасательную операцию в доме в Киевском районе, куда ударила российская ракета 7 марта. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс. 9 марта в Харькове объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.
