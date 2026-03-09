Live

Обстрел Харькова 7 марта: 11-летний мальчик все еще в крайне тяжелом состоянии

Общество 13:08   09.03.2026
Виктория Яковенко
Обстрел Харькова 7 марта: 11-летний мальчик все еще в крайне тяжелом состоянии Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

О состоянии пострадавших от удара РФ по Харькову 7 марта сообщили в ХОВА.

В больнице находятся двое детей: 11-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии, 6-летний — в среднем состоянии.

Также в медучреждении остаются трое взрослых, их состояние – среднее, уточнили в ХОВА.

Напомним, утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что специалисты завершили поисково-спасательную операцию в доме в Киевском районе, куда ударила российская ракета 7 марта. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар.  Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс. 9 марта в Харькове объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.

Читайте также: Вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
08.03.2026, 14:12
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
08.03.2026, 20:17
Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории
09.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 9 марта: траур, по городу ударил БпЛА
Новости Харькова — главное 9 марта: траур, по городу ударил БпЛА
09.03.2026, 13:05
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
08.03.2026, 13:01
НДС для ФЛП: Терехов предлагает харьковчанам проголосовать
НДС для ФЛП: Терехов предлагает харьковчанам проголосовать
09.03.2026, 14:25

Новости по теме:

09.03.2026
Обстрел Харькова 7 марта: 11-летний мальчик все еще в крайне тяжелом состоянии
09.03.2026
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно
09.03.2026
Нашли 2,5 кг PVP и не только: мужчину задержали в Харькове, что ему «светит»
09.03.2026
Был принципиальным: ушел из жизни директор «Ветеранского центра Харькова»
08.03.2026
Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обстрел Харькова 7 марта: 11-летний мальчик все еще в крайне тяжелом состоянии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших от удара РФ по Харькову 7 марта сообщили в ХОВА.".