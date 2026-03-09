Обстріл Харкова 7 березня: 11-річний хлопчик все ще у вкрай важкому стані
Про стан постраждалих від удару РФ по Харкову 7 березня повідомили у ХОВА.
Зазначається, що у лікарні перебувають двоє дітей: 11-річний хлопчик у вкрай важкому стані, 6-річний – у середньому стані.
Також у медзакладі залишаються троє дорослих, їхній стан – середній, уточнили в ХОВА.
Нагадаємо, вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що фахівці завершили пошуково-рятувальну операцію в будинку в Київському районі, куди вдарила російська ракета 7 березня. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес. 9 березня в Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок російської атаки.
